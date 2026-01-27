TEMAS DE HOY:
Cochabamba reporta 60% de avance en refacciones de unidades educativas

Las labores de mantenimiento se ejecutan en 160 unidades educativas y prevén llegar al 90% hasta este fin de semana.

Cristina Cotari

27/01/2026 10:00

Los trabajos de refacción en una unidad educativa de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

A pocos días del retorno a clases, las autoridades municipales de Cochabamba informaron que los trabajos de refacción y mantenimiento en las unidades educativas alcanzan un 60% de avance.

El jefe de Infraestructura, Daynor Antezana, explicó que las labores se realizan en 160 colegios del municipio y que se priorizan intervenciones en techos, aulas y aceras de los frontis, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el inicio del ciclo escolar.

“Hay unidades educativas de 30, 40 o 50 años, por eso tenemos problemas en las cubiertas. Las lluvias persistentes de las últimas semanas retrasaron en un 20% el avance de estas revisiones”, señaló la autoridad.

 

Antezana precisó que el mantenimiento rutinario se ejecuta durante el periodo de vacaciones, mientras que los trabajos cotidianos continúan a lo largo del año. Según el cronograma municipal, se prevé alcanzar un 90% de ejecución hasta este fin de semana.

El responsable de Infraestructura pidió la colaboración de padres y estudiantes para preservar los ambientes escolares, advirtiendo que daños como vidrios rotos o mobiliario deteriorado retrasan las tareas de mantenimiento.

Las refacciones forman parte del plan de la Alcaldía de Cochabamba para mejorar la calidad educativa y asegurar que los colegios estén en condiciones seguras y adecuadas desde el primer día de clases.

 

 


 

