Padres de familia se movilizan para comprar útiles escolares antes del inicio de clases

Las clases comienzan el próximo 2 de febrero, y los padres de familia ya se movilizan para adquirir los útiles escolares. En el mercado Mutualista, uno de los principales centros de venta de materiales educativos, se observa un aumento en el movimiento de compradores, muchos de ellos llevando incluso dos listas de útiles.

Los comerciantes aseguran que los precios se mantienen bajos, lo que facilita la adquisición de los artículos necesarios. “Los precios se mantienen, y estamos atendiendo a los padres con ofertas especiales cuando compran varios productos”, indicó un vendedor del lugar.

Entre los materiales más buscados se encuentran cuadernos, lápices, lapiceros y sets de colores.

Los precios varían dependiendo de la calidad y el tamaño de los productos: un cuaderno tamaño carta de 100 hojas tiene un costo desde 15 bolivianos, los lapiceros y lápices de buena calidad se consiguen desde 2 bolivianos, mientras que, los colores de marca inician desde 25 bolivianos, con opciones más económicas disponibles.

Los padres aseguraron que encontraron casi todos los artículos que necesitaban y destacaron la importancia de adquirirlos con antelación para evitar aglomeraciones y posibles aumentos de precios.

Con el inicio de clases cada vez más cerca, los comerciantes del mercado Mutualista esperan un incremento significativo en las ventas durante los próximos días, mientras las familias buscan completar las listas escolares de sus hijos.

