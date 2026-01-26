TEMAS DE HOY:
Inicio de pagos del programa PEPE: ¿Qué pasa si en mi hogar hay personas con distintos bonos?

A partir de este lunes 26 de enero, el Estado puso en marcha el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad, más conocido como el ‘bono PEPE’.

Charles Muñoz Flores

26/01/2026 11:44

Foto: (Archivo ABI)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) inicia hoy, lunes 26 de enero de 2026, con el objetivo de reforzar el ingreso de las familias bolivianas más vulnerables frente al aumento de precios.

El beneficio económico contempla un total de Bs 450, entregados en tres pagos de Bs 150 durante enero, febrero y marzo, los cuales pueden cobrarse mensualmente o de manera acumulada hasta el 30 de abril de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recordó a la población que el PEPE se asigna únicamente una vez por hogar, incluso si varios miembros son beneficiarios de distintos bonos sociales.

“Es decir, en caso de existir varios miembros con beneficios sociales, se prioriza una única asignación mensual de Bs 150 por hogar durante tres meses (enero, febrero y marzo)”, explicó la cartera a través de sus redes sociales.

Este mecanismo busca ampliar el alcance del bono, permitiendo que más hogares bolivianos puedan acceder a este apoyo económico, sin duplicar pagos dentro de una misma familia.

Los beneficiarios pueden acercarse a los puntos de cobro autorizados para recibir el monto total acumulado o cobrar cada cuota de Bs 150 según les sea más conveniente.

