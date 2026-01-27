TEMAS DE HOY:
Fuerte granizada afecta a unas 50 familias en Potosí

Papa, cebada, trigo y maíz fueron los cultivos afectados por la fuerte granizada.

Juan Marcelo Gonzáles

26/01/2026 20:56

Foto: Granizada en San Pedro de Macha
Potosi

En la tarde de este lunes 26 de enero se registró una fuerte granizada en el municipio de San Pedro de Macha que afectó a al menos 50 familias que se dedicaban a la agricultura.

Los comunarios indicaron que los productos más afectados fueron la papa, cebada, trigo y maíz.

Según las imágenes, se observa que afectó no solo a sembradíos, sino a techos que no soportaron el peso de la granizada y terminaron cediendo.

La granizada fue exactamente en la comunidad de Puyo dentro del municipio de San Pedro de Macha en la provincia Chayanta de Potosí.

La semana anterior, una similar granizada afectó a ocho municipios de este departamento: Chuquihuta, Macha, San Pedro de Buena Vista, Llallagua, Villazón, Cotagaita, Yocalla y Chaqui, que dejaron afectaciones a cultivos del sector.

