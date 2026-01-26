Hospitalizan a Xavier Iturralde, candidato a la Alcaldía de La Paz

El candidato a la Alcaldía de La Paz por la Agrupación Social Patriótica (ASP), Xavier Iturralde, fue hospitalizado de emergencia este fin de semana tras sufrir un choque alérgico severo.

El hecho ocurrió durante el fin de semana y motivó su ingreso al Hospital Metodista, donde fue atendido en la Unidad de Terapia Intensiva.

El Dr. Marcelo Alfaro, jefe de dicha unidad, informó que Iturralde, de 46 años, llegó en estado crítico, presentando riesgo de colapso respiratorio y una fuerte caída de la presión arterial. Gracias a una intervención médica oportuna, el equipo logró estabilizar sus signos vitales.

Según el reporte médico preliminar, el cuadro habría sido provocado por la ingesta de un alimento que desencadenó una reacción inmunitaria extrema. Por precaución, el paciente fue colocado bajo ventilación mecánica.

“La evolución en las últimas horas es favorable en sus funciones pulmonares y circulatorias”, indicó el Dr. Alfaro.

Una vez que se retire el soporte respiratorio y sus condiciones clínicas mejoren, el candidato será trasladado a sala común para continuar con monitoreo y tratamiento preventivo.

Desde ASP, el vocero de campaña Javier Zabalaga pidió respeto frente a los rumores que circularon en redes sociales y descartó que se trate de un hecho vinculado a una “guerra sucia política”.

“Hay optimismo en el equipo sobre su pronta recuperación”, afirmó.

Por el momento, la agrupación mantiene en pausa sus actividades proselitistas en la ciudad de La Paz, a la espera del alta médica de su candidato.

