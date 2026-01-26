TEMAS DE HOY:
Comunidad

La Paz: parqueos tarifados siguen vigentes, aclara la Alcaldía

Pese a una ley aprobada por el Concejo, el cobro por parqueo no fue anulado oficialmente. La Alcaldía ratifica su vigencia.

Juan Marcelo Gonzáles

26/01/2026 10:29

Foto: Parqueo Tarifado La Paz Amun
LA PAZ

Escuchar esta nota

La Alcaldía de La Paz recordó este lunes que los parqueos tarifados en distintas zonas de la ciudad se mantienen plenamente vigentes, pese a la aprobación reciente de una norma municipal que buscaba suspenderlos.

La semana pasada, el Concejo Municipal aprobó una ley para dejar sin efecto el cobro por parqueo en vías públicas, sin embargo, la norma no fue publicada en la Gaceta Municipal, por lo que aún no tiene validez legal, explicó Carlos Lagunas, jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones.

Cobros, horarios y zonas habilitadas

Los parqueos tarifados funcionan de 07:00 a 20:00 y abarcan zonas como Centro, Sopocachi, Miraflores, Obrajes y la zona Sur.
Las tarifas vigentes son:

  • Bs 3 por media hora

  • Bs 5 por una hora

Usuarios satisfechos con el servicio

Según Lagunas, la comuna realizó encuestas a usuarios del servicio, quienes manifestaron una alta satisfacción con la disponibilidad de espacios.

“La gente considera que es positivo porque cuando necesitan el servicio encuentran estacionamiento”, aseguró el funcionario.

 

