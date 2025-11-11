Alcaldía de La Paz suspende temporalmente parqueos tarifados

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) cumplió con la Sentencia Constitucional emitida por la Sala Cuarta Constitucional respecto a los parqueos tarifados, estableciendo que este servicio debe enmarcarse en una ley municipal vigente. En cumplimiento de esta disposición, la Alcaldía elaboró un nuevo reglamento sustentado en la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano, en vigencia desde 2012.

Como parte del proceso de adecuación normativa, el servicio de parqueos tarifados ingresó en una pausa temporal, mientras el municipio realiza la evaluación de nuevas propuestas presentadas por empresas interesadas en su administración. El objetivo es otorgar nuevas autorizaciones que garanticen la continuidad de un sistema moderno, ordenado y transparente.

“La Resolución Constitucional señalaba que el tema de los parqueros debía basarse en una ley, desconociendo que las ordenanzas tienen rango de ley. Por eso hemos recurrido a una norma que ya existe, la Ley de Movilidad Urbana, donde se establece esta figura, y vamos a trabajar en función de esa norma lo más pronto posible”, explicó el alcalde Iván Arias en conferencia de prensa.

La autoridad edil destacó que los parqueos tarifados son una realidad necesaria para el ordenamiento vial de la ciudad, pese a la oposición de sectores que buscan frenar el progreso.

“Hay personas que no quieren que La Paz progrese, que no quieren que haya inversiones privadas, que creen que todo es un negociado. Dicen cualquier cosa con tal de perjudicar la gestión y a la ciudad”, enfatizó Arias.

Por su parte, la directora de Asuntos Jurídicos del GAMLP, Amparo Morales, informó que el nuevo reglamento fue promulgado el 30 de octubre de este año, y que ya se iniciaron las etapas de evaluación técnica y legal para seleccionar a las empresas que cumplan con los requisitos establecidos.

“Se van a hacer evaluaciones a las propuestas que lleguen de las empresas interesadas, en el marco del nuevo reglamento, que establece un procedimiento transparente y con todos los criterios técnicos y legales que necesitamos”, detalló Morales.

