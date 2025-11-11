¡Sin cucharilla y sin mancharse! Vicesecretario de EEUU come salteña como todo un experto

¡Sin cucharilla y sin mancharse! El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, vivió una experiencia gastronómica muy boliviana durante su visita a La Paz, donde probó por primera vez la clásica salteña.

“¡Qué cosa más rica! Cuando uno se encuentra en La Paz, Bolivia, tiene que probar las salteñas. Primera vez que estoy acá y primera vez que la pruebo, pero ya veo que es una delicia. Es muy dulce el jugo”, comentó Landau en un video publicado por la Embajada de Estados Unidos.

El clip no tardó en hacerse viral, y no precisamente por sus declaraciones: lo que más llamó la atención fue su técnica impecable para comer la salteña sin cucharilla, sin derramar jugo y sin una sola mancha. ¡Todo un experto!

“La salteña no es solo un símbolo de sabor, sino también de identidad y de riqueza cultural”, resaltó la Embajada en su publicación, destacando el momento del diplomático.

Landau llegó a Bolivia como representante del gobierno estadounidense en la posesión del presidente Rodrigo Paz, en un contexto de acercamiento y cooperación entre ambos países.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play