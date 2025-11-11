Reto Santé 2025: treinta participantes, 50 horas y un auto eléctrico en juego

Los concursantes llegan de todo el país y deberán mantener la mano sobre un auto durante más de dos noches para alcanzar el gran premio.
10/11/2025 23:37
Escuchar esta nota
Santé vuelve a sorprender a Bolivia con una experiencia única e inédita: el Reto Santé 2025, un concurso en el que 30 participantes de todo el país se disputarán un auto eléctrico cero kilómetros en una competencia que combina resistencia, estrategia y mucho espíritu de superación.
El año pasado, la marca dio el primer gran paso al organizar un concurso completamente innovador para Bolivia: un reto transmitido en vivo durante 34 horas a través de las redes sociales, donde los participantes debían mantener la mano sobre un vehículo para ganar.
Este año, el desafío será aún mayor: la competencia durará 50 horas, obligando a los participantes a pasar dos noches sin descanso, con pausas de solo cinco minutos cada cuatro horas para atender necesidades básicas.
“Queremos hacer algo totalmente distinto, alineado con la visión de Santé de ser disruptivos e innovadores. Lo hicimos el año pasado y fue un éxito; este año vamos por más emoción y sorpresas”, comentó Leonardo Castillo, gerente de Marketing de Santé.
El concurso mantiene su esencia: quien logre mantener la mano sobre el auto por más tiempo, ganará el premio mayor. Sin embargo, este año se suman premios intermedios, incluyendo una PlayStation, una moto y premios en dólares, buscando que todos los participantes se lleven algo a casa.
El Reto Sante 2025 comenzará el 14 de noviembre a las 11:00 a.m., y podrá seguirse en vivo durante 50 horas desde las redes sociales de TikTok y Facebook de Red Uno y Santé.
Con más de 30 cámaras y un equipo dedicado a la transmisión, los organizadores aseguran total transparencia y cobertura completa de la competencia.
“Hoy en día en Bolivia hay que dar el doble esfuerzo para lograr los sueños, y con Santé, estamos seguros de que los bolivianos lo harán posible”, afirmaron.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:40
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:40