AXS Bolivia obtiene certificación internacional “All Fiber Network” otorgada por la Fiber Broadband Association

AXS Bolivia, empresa líder en telecomunicaciones y pionera en el despliegue de infraestructura de fibra óptica en el país, recibió la certificación internacional “All Fiber Network” otorgada por la Fiber Broadband Association (FBA). Este reconocimiento acredita a los operadores cuyo al menos 90% de la red de acceso está basada en tecnologías de fibra óptica, consolidando a AXS como referente nacional y uno de los pocos operadores en Latinoamérica con este nivel de excelencia.

De acuerdo con Edgar Del Carpio, Gerente de Red e Ingeniería de AXS Bolivia, este logro valida una estrategia sostenida por más de una década: construir una red 100% de fibra óptica, robusta y preparada para las demandas digitales actuales y futuras.

La certificación avala la calidad técnica de la infraestructura de la empresa —compuesta por tecnologías PON y Active Ethernet— y refuerza la confianza de clientes, reguladores, socios estratégicos y comunidades en la capacidad operativa de AXS, especialmente en el segmento corporativo.

A nivel regional, la acreditación All Fiber Network impulsa la competitividad tecnológica y posiciona a AXS Bolivia dentro del grupo de operadores que cumplen estándares internacionales en despliegue, mantenimiento y gestión de redes ópticas.

Principales beneficios de la certificación:

• Reconocimiento internacional a redes FTTx de extremo a extremo.

• Acceso a programas técnicos y de investigación FBA–LATAM.

• Fortalecimiento institucional ante reguladores y aliados estratégicos.

• Diferenciación comercial en un mercado de banda ancha en expansión.

• Estandarización operativa y mejores prácticas en instalación y mantenimiento.

“Seguiremos invirtiendo en innovación y expansión para que más empresas, instituciones y personas accedan a los beneficios de la fibra óptica”, añadió Del Carpio.

