DISMAC presenta la mayor revolución de LG en Bolivia, el televisor inalámbrico OLED M4 de 97 pulgadas

DISMAC se convierte en el portal exclusivo que trae al país la innovación más audaz, el televisor LG OLED M4 de 97 pulgadas. Es primer y único televisor OLED INALÁMBRICO del planeta con 4K y 120Hz lo que significa que tendrás imágenes ultra nítidas y fluidas.

El LG OLED M4 es una pantalla de 97 pulgadas que parece flotar, rompe las cadenas de la instalación tradicional. ¿Es magia? No, es su corazón tecnológico, la caja Zero Connect, que transmite imagen y sonido en perfecta armonía sin un solo cable visible hacia la pantalla. La libertad es el nuevo diseño y el desorden es cosa del pasado. Tu sala ahora es un lienzo, no un nido de cables.

Foto: DISMAC

Y detrás de su perfección estética se esconde una inteligencia artificial superior que no solo muestra una imagen, la eleva. Cada escena, cada matiz de color es optimizado con una precisión tan real que te sentirás dentro de la acción. En cuanto al sonido, no se queda atrás. El Dolby Atmos y el sistema de sonido AI Sound Pro con IA remasterizada ofrecen un audio envolvente increíble.

Lo más importante, el LG OLED M4 de 97 pulgadas ya está disponible para su adquisición exclusiva en DISMAC. Porque si creías que lo habías visto todo, LG te demuestra que la cima de la innovación siempre puede ser superada.

Disponible solo para los verdaderos pioneros de la tecnología en Bolivia. Disponible solo en DISMAC.

