Policial

VIDEO: Revelan imágenes de la fuga de una reclusa de la cárcel de Obrajes en La Paz

En las imágenes se observa el preciso momento en que una reclusa sube a un muro y logra fugarse de la cárcel de Obrajes. El hecho ocurrió en horas de la madrugada.

Red Uno de Bolivia

28/10/2025 8:52

Foto: Red Uno
La Paz

En las últimas horas se difundieron imágenes de la fuga de una reclusa de la Cárcel de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, registrada en el pasado mes de septiembre, en la ciudad de La Paz.

La mujer estaba bajo detención preventiva por el delito de robo. En las grabaciones de las cámaras de seguridad se observa que la evasión ocurrió en el ala oeste del recinto carcelario.

La mujer habría aprovechado el cambio de turno de guardia para subir al muro, saltar al frontis de una casa colindante, descender por la puerta del garaje y posteriormente correr sin mirar atrás en busca de su plena libertad.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recapturó a la privada de libertad que se había dado a la fuga.

"Fue incansable la búsqueda desde que se reportó la fuga. Nuestra Policía Boliviana, desde el primer momento, no descansó. Personal del recinto penitenciario, incluso en sus días de descanso, ha estado realizando operativos en distintos lugares. Gracias a toda la información generada, la privada de libertad fue recapturada en la ciudad de El Alto", manifestó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

 

