Gobierno aclara que presidente Arce no viajará a Brasil

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este martes que el presidente Luis Arce no realizará el viaje a Brasil, pese a que existía una invitación formal para participar en actividades internacionales.

“La invitación está hecha; sin embargo, es importante aclarar que hemos visto comentarios y declaraciones de algunos actores políticos que están alejados de la verdad. El presidente no va a participar, no va a viajar”, precisó Alcón en conferencia de prensa.

La autoridad señaló que el mandatario se encuentra concentrado en el proceso de transición democrática que atraviesa el país, y que su prioridad en este momento es trabajar en la gestión interna y en la coordinación institucional para garantizar una transición ordenada.

Con esta aclaración, el Gobierno descartó las versiones difundidas por algunos actores políticos que aseguraban que el mandatario tenía planeado abandonar el país. Alcón reiteró que el presidente Arce mantiene su agenda en territorio nacional y continuará cumpliendo con sus responsabilidades hasta la conclusión de su mandato.

La controversia surgió en medio de la proximidad de uno de los encuentros más importantes de la diplomacia climática mundial, la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), que se llevará a cabo del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.

El evento reunirá a jefes de Estado y líderes mundiales para debatir acciones frente a la crisis climática, y el gobierno brasileño ha decidido adelantar la cumbre presidencial a los días 6 y 7 de noviembre, buscando garantizar un inicio ordenado y con un marco político sólido.

