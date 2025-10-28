TSE entregará credenciales a senadores y diputados electos el 29 de octubre en La Paz

Una vez oficializado el cómputo nacional y proclamados los resultados de las Elecciones Generales 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevará adelante la entrega oficial de credenciales a las nuevas autoridades electas del Órgano Legislativo en un acto a realizarse en la ciudad de La Paz.

El miércoles 29 de octubre, el TSE realizará la entrega de credenciales a los senadores y diputados titulares a partir de las 09:30, y posteriormente, a los legisladores suplentes desde las 15:00. Ambos actos se desarrollarán en el Salón Libertador del Hotel Real Plaza.

Según lo establecido en el artículo 192 de la Ley del Régimen Electoral, las credenciales serán entregadas exclusivamente a las personas electas, previa verificación de su identidad y dentro del plazo fijado en el calendario electoral. En los casos de renuncia, inhabilitación o fallecimiento, el TSE procederá a entregar las credenciales a las autoridades suplentes que correspondan.

La entrega de credenciales marca el cierre formal del proceso electoral y constituye un paso esencial para la posesión e inicio del nuevo periodo constitucional de las autoridades nacionales, reafirmando el compromiso del Órgano Electoral Plurinacional con la transparencia y la institucionalidad democrática del país.

