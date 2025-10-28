Polémica por posible viaje de Luis Arce antes de dejar el cargo; oposición alerta intento de fuga

A pocos días de concluir su mandato, el presidente Luis Arce se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que la diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), expresara su preocupación ante una posible salida del país del mandatario utilizando el avión presidencial.

“Lo vemos realmente peligroso, se debería ya alertar a Migración. El avión presidencial ya no tendría que utilizarlo. ¿Qué está pasando a horas de que ya no sea presidente? Pretende utilizar el avión presidencial para fugarse. ¿Qué es lo que pretende el señor Luis Arce?”, cuestionó Claros, advirtiendo que el mandatario enfrenta procesos particulares.

La legisladora anunció que enviarán una nota oficial solicitando que Arce no utilice el avión presidencial ni se le permita salir del país, hasta esclarecer la situación.

En contraste, el diputado José Luis Flores, del Movimiento al Socialismo (MAS), defendió el derecho del presidente saliente a cumplir sus funciones hasta el final de su mandato, que concluye el 8 de noviembre.

“Yo creo que tendrá que volver como corresponde, porque hasta el 8 es presidente y tiene todos los derechos de trabajar como tal y usar lo que le corresponde. El presidente Lucho va a estar en Bolivia, no va a huir y va a demostrar su inocencia”, afirmó el legislador oficialista.

La controversia surge en medio de la proximidad de uno de los encuentros más importantes de la diplomacia climática mundial, la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), que se llevará a cabo del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.

El evento reunirá a jefes de Estado y líderes mundiales para debatir acciones frente a la crisis climática, y el gobierno brasileño ha decidido adelantar la cumbre presidencial a los días 6 y 7 de noviembre, buscando garantizar un inicio ordenado y con un marco político sólido.

Si bien aún no existe confirmación oficial sobre la participación de Luis Arce en dicho evento, el tema ha generado debate político y especulaciones sobre sus movimientos internacionales en los últimos días de su gestión.

