Magis TV dejará de funcionar en varios modelos de televisores: ¿el suyo está en la lista?

Magis TV, una de las aplicaciones más populares para ver series, películas, canales en vivo y eventos deportivos, dejará de funcionar en varios modelos de televisores.

Esta medida no se debe a una falla técnica ni a una actualización de la aplicación, sino a una decisión de los principales fabricantes de televisores, quienes han decidido bloquear el acceso a Magis TV en sus dispositivos.

Entre las marcas que han adoptado esta medida se encuentran Samsung, LG, Apple, Roku, Hisense y Panasonic.

Según el medio de noticias Caracol, los fabricantes, el bloqueo forma parte de un esfuerzo por reforzar la seguridad de los sistemas operativos de los televisores inteligentes, impidiendo la instalación de aplicaciones que no estén disponibles en sus tiendas oficiales, como Play Store o App Store.

Magis TV se había popularizado por permitir acceder a contenido sin necesidad de pagar suscripción, pero su uso conlleva riesgos legales y de seguridad, dado que no se trata de una aplicación oficial en las plataformas de los fabricantes.

Los usuarios que deseen seguir utilizando Magis TV deberán verificar si su modelo de Smart TV está afectado y considerar alternativas legales para acceder a contenido digital, a fin de evitar problemas con la seguridad del dispositivo o el incumplimiento de las normas de los fabricantes.

Lista de marcas y modelos afectados

Samsung: todos los modelos que operan con sistema operativo Tizen.

LG: televisores que utilizan el sistema webOS.

Hisense: equipos con sistema operativo VIDAA.

Roku TV: todos los modelos sin excepción.

Apple TV: todos los dispositivos de la marca.

Panasonic: televisores que no cuentan con Android TV.

