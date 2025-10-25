¡Alerta roja en el espacio! la basura espacial ya amenaza el futuro del planeta

La ESA revela que más de 100 millones de fragmentos orbitan la Tierra, desde satélites fuera de servicio hasta restos de cohetes, y alerta sobre un riesgo creciente para las misiones espaciales.
25/10/2025 18:00
Escuchar esta nota
La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó una impactante imagen que muestra la magnitud del problema de la basura espacial, una amenaza cada vez más seria para la sostenibilidad de las operaciones en órbita.
La imagen revela millones de fragmentos que rodean la Tierra, desde restos de cohetes hasta satélites inactivos, dejando en evidencia el nivel alarmante de contaminación que enfrenta el espacio.
Ante este panorama, la ESA presentó una herramienta innovadora: el Índice de Salud del Entorno Espacial, un indicador que mide la sostenibilidad del uso del espacio y evalúa el impacto de las actividades humanas en la órbita terrestre.
Actualmente, el índice se encuentra en un nivel 4, muy por encima del umbral de sostenibilidad fijado en 1, lo que indica una situación crítica que requiere medidas urgentes para evitar el colapso del entorno orbital.
La imagen difundida por la ESA funciona como una advertencia visual y simbólica: el planeta está rodeado por una peligrosa nube de desechos producto de su propio desarrollo tecnológico.
Mira la programación en Red Uno Play
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00