Video: ¡Impactante! Observe el momento exacto en que volcó el micro con hinchas del Flamengo

Un accidente ocurrido este lunes y dejó 46 hinchas del Flamengo heridos, cuatro de ellos de gravedad, cuando el autobús en el que viajaban hacia Buenos Aires volcó en la carretera Presidente Dutra, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

Los seguidores se dirigían a Avellaneda, Argentina, para la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores contra Racing.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que el micro pierde el control y termina volcado en plena carretera. Estas grabaciones fueron rápidamente viralizadas en redes sociales.

Producto del accidente, las víctimas fueron atendidas por los servicios de emergencia en el lugar y trasladadas a centros de salud cercanos. Hasta el momento, no se reportan fallecidos.

Según la agencia de noticias EFE, el incidente ocurrió aproximadamente a las 18:10 horas (21:10 GMT) en el kilómetro 281 de la carretera Presidente Dutra, en jurisdicción del municipio de Barra Mansa, una de las principales vías que conecta Río de Janeiro con Sao Paulo, según informó la Policía Federal de Carreteras.

En un comunicado, la concesionaria que administra la carretera precisó que 32 personas resultaron con lesiones leves, 10 con lesiones moderadas y 4 con heridas graves.

Según las imágenes obtenidas por las cámaras de la propia concesionaria, el autobús realizó un giro por motivos aún desconocidos, lo que provocó que se volcara. El tránsito en la vía se interrumpió por aproximadamente una hora mientras se atendía a los heridos y se retiraba el vehículo.

