Tragedia doble: mujer muere atropellada por un policía que acudía a socorrerla

Una tragedia sacudió a la localidad de Hybla Valley, en Virginia (Estados Unidos), cuando una mujer de 62 años, identificada como Trina Jones, murió tras ser atropellada dos veces en la misma noche.

El segundo impacto, que resultó fatal, ocurrió cuando un policía que acudía a socorrerla le pasó por encima con su patrullero.

El hecho sucedió el 23 de septiembre y quedó registrado en la cámara del vehículo policial. Según informó el Departamento de Policía del Condado de Fairfax, el oficial Jalin Phillips se dirigía al lugar tras recibir el aviso de que Jones había sido víctima de un choque y fuga mientras cruzaba una calle.

El dramático momento: la llegada del patrullero y el segundo atropello

En las imágenes difundidas por la Policía, se observa cómo el patrullero de Phillips se aproxima a la escena y, aunque reduce la velocidad, no logra detenerse a tiempo antes de impactar contra la mujer, que yacía en medio de la calzada.

Testigos contaron que, tras el primer choque, Jones permanecía consciente y prefirió esperar la llegada de los agentes y la ambulancia antes de moverse. Incluso, otro conductor estacionó su vehículo cerca de ella para protegerla del tráfico, pero se retiró justo cuando el patrullero se acercaba.

Al percatarse de lo ocurrido, el propio Phillips exclamó:

“Por favor, no me digan que la acabo de atropellar”, según se escucha en la grabación de la cámara del vehículo.

La investigación y la situación del oficial

En conferencia de prensa, el jefe de Policía Kevin Davis explicó que el oficial circulaba a una velocidad de entre 22 y 27 kilómetros por hora y que “no hubo indicios de conducción temeraria”. Sin embargo, calificó la escena como “traumática” tanto para la familia de la víctima como para el joven oficial, que lleva apenas dos años en la fuerza.

“Es un incidente traumático para él. No quiero comparar con lo que atraviesa la familia Jones, porque es devastador para ellos, pero para el joven policía también es un hecho profundamente desafiante”, sostuvo Davis.

Tras el impacto, personal de bomberos y rescatistas llegó de inmediato al lugar e intentó reanimar a Jones, pero la mujer murió poco después en el hospital.

Las autoridades informaron que ya fue localizado el Mercedes negro involucrado en el primer atropello, aunque su conductor aún no fue identificado.

Mientras avanza la investigación, el oficial Phillips fue apartado de sus funciones habituales y permanece en servicio restringido. Hasta el momento, no enfrenta cargos penales, reportan medios internacionales.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play