¡Conmoción en Suiza! Niña se desplomó mientras jugaba fútbol y falleció en el campo de juego

Una alumna de 13 años perdió la vida de manera repentina mientras participaba en un torneo de fútbol el pasado sábado en el campo de deportes de la escuela Gräfler, ubicada en Herblingen, Suiza, según reporta el diario RTL.de, de Alemania. La policía confirmó el suceso, pero no ha dado detalles sobre las causas de la muerte por respeto a la familia de la menor.

El director de la escuela, Patrick Sitter, expresó su profunda conmoción y señaló que tanto el personal como los estudiantes están profundamente afectados. Personal de trabajo social se encuentra presente para apoyar a quienes lo necesitan y ayudar a sobrellevar la situación.

Las autoridades locales, incluyendo al concejal Marco Planas, se reunieron para coordinar la respuesta de la escuela y brindar asistencia a los alumnos y familiares. Se informó también a otras escuelas de la región para que sus estudiantes puedan recibir apoyo y orientación tras presenciar el incidente.

Además, los padres recibieron una comunicación oficial en la que se les recomendó conversar con sus hijos sobre lo sucedido y ponerse en contacto con la dirección de la escuela en caso de requerir ayuda adicional.

