A cuatro años del caso Las Londras: periodistas reclaman justicia y sanciones para los agresores

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz recordó este martes los cuatro años del caso Las Londras, una agresión sufrida por un grupo de periodistas y civiles en una estancia del municipio de Guarayos. Durante el acto conmemorativo, el gremio expresó su indignación ante la falta de justicia, ya que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguno de los responsables cumple una condena y varios continúan en libertad.

Marco Antonio Curi, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, recordó que en aquella oportunidad los trabajadores de la prensa fueron secuestrados, sufrieron el intento de asesinato, robo y destrucción de equipos de trabajo.

“Lo lamentable es que hasta ahora no haya una persona detenida, en julio se abrió el juicio oral y en agosto la juez que lleva la causa dice que no tiene competencia porque debe ser tratada en la justicia originaria campesina, algo muy absurdo porque se trató de un intento de asesinato”, cuestionó Curi.

Acto violento en Las Londras

El hecho ocurrió el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo armado retuvo y agredió físicamente a periodistas, policías y trabajadores que realizaban una cobertura en la propiedad Las Londras. El caso se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad del trabajo periodístico en zonas de conflicto por tierra.

A cuatro años del ataque, los periodistas recordaron que los procesos judiciales avanzan con lentitud y denunciaron que la impunidad se ha impuesto sobre la verdad.

“No hay justicia para los periodistas . Los agresores siguen libres mientras el caso se diluye”, manifestó Roberto Méndez, abogado de los periodistas.

La Asociación de Periodistas reiteró su pedido al Órgano Judicial y al Ministerio Público para que se reactiven las investigaciones y se sancione a los responsables de un hecho que atentó contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

