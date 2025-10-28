Niños pasan clases a oscuras mientras el techo de su unidad educativa se desploma tras las lluvias

Cuatro aulas de la Unidad Educativa San Martín, ubicada en el octavo anillo de la avenida Alemania en Santa Cruz, resultaron afectadas por las lluvias que azotan la capital cruceña. Techo y paredes están dañados, y los estudiantes de primaria se ven obligados a tomar clases sin electricidad desde hace cuatro meses por falta de pago de la institución.

“No tenemos luz en nuestro establecimiento; hoy tampoco hay electricidad y estamos en la sala de video con los niños, porque en nuestra aula se ha caído la pantalla de luz y está colgando”, relató una maestra.

La directora del centro educativo, Moraima Bolívar, denunció que las aulas presentan goteras y que parte del cielo falso se está desprendiendo, lo que ha mojado muebles y materiales de estudio.

“Todas las sillas y mesas están mojadas, igual que el piso. Las goteras son por el techo que se está cayendo”, indicó.

La falta de suministro eléctrico se debe a una deuda de cuatro meses con la empresa proveedora.

“Tristes porque no tenemos energía eléctrica, no podemos trabajar. Nuestra unidad educativa está con corte de luz por falta de pago”, señaló Bolívar, quien pide una intervención urgente de las autoridades.

“Por favor, que no nos abandonen. La educación es una prioridad para nuestra sociedad y al vernos en esta situación es un poco peligroso, es atentado contra la educación”, concluyó la directora.

Mira la programación en Red Uno Play