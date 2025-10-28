[VIDEO] Aparatoso accidente en ruta Montero-Warnes: La cabina de un tráiler se desprende tras fuerte choque

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes en la carretera al Norte, a la altura de la zona El Naranjal, entre los municipios de Warnes y Montero, cuando un tráiler de alto tonelaje perdió el control e impactó contra los separadores de concreto que dividen la vía. Afortunadamente no se lamentaron pérdidas humanas, el conductor resultó herido, pero se desconoce su estado actual de salud.

El fuerte choque provocó que la cabina del vehículo se desprendiera de la estructura principal y quedara completamente en el suelo.

Según relataron transeúntes y conductores que se encontraban en el lugar, el tráiler se desplazaba con dirección hacia Montero cuando, por razones que aún se investigan, colisionó con el separador central, quedando atravesado entre ambos carriles. El hecho generó un serio bloqueo temporal del tráfico vehicular en la zona, afectando el flujo hacia el norte del departamento.

A pesar del fuerte impacto, el conductor logró sobrevivir y salió con algunas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron de consideración, no solo en el vehículo siniestrado, sino también en la infraestructura vial y un poste de tendido eléctrico que resultó dañado.

Un video difundido en redes sociales muestra claramente la cabina separada del chasis, apoyada sobre el asfalto, mientras curiosos y otros conductores observan la escena.

Personal de la Policía llegó al lugar para realizar el levantamiento del informe correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente. Asimismo, se recomendó a los conductores circular con precaución por la zona debido a los trabajos de despeje que se extendieron durante la mañana.

Mira la programación en Red Uno Play