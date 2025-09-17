TEMAS DE HOY:
Policial

¡Terribles imágenes! Grupo "Anthony y La Gozadera" sufrió un accidente en la carretera a Potosí

[Video] La agrupación de música tropical proveniente de Puno, Perú. Tenía programado brindar un show en el Norte de Potosí.

Red Uno de Bolivia

17/09/2025 11:08

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

En las últimas horas se dio a conocer un terrible accidente que sufrió la agrupación musical “Anthony y La Gozadera” de Puno, Perú, el minibús en el cual se trasladaba por la carretera a Potosí, terminó volcando y saliendo de la vía.

La agrupación, tenía programada una presentación en el Norte de Potosí este martes 16 de septiembre, como parte de una serie de shows que realizaron en los últimos días.

Imagen captura RR.SS.

En redes sociales se hicieron virales las fotografías del incidente, donde se logra apreciar que el minibús terminó volcado, y los miembros del grupo, con ayuda de otras personas, lograron salir y rescatar sus pertenencias.

El motorizado terminó con graves daños en la estructura, se desconoce el estado de salud de los músicos y se aguarda conocer un reporte oficial por parte de autoridades policiales, que ya iniciaron un proceso de investigación sobre las causas del incidente.

Imagen captura RR.SS.
Imagen captura RR.SS.

Video: 

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

