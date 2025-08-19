Camión de alto tonelaje casi vuelca en el viaducto de Satélite Norte

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en la zona del viaducto de Satélite Norte, donde un camión de alto tonelaje terminó peligrosamente inclinado sobre el muro de contención que divide la carretera con el viaducto.

El vehículo, que transportaba un contenedor, estuvo a punto de volcar por completo, generando alarma entre los conductores que transitaban por el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que el conductor perdió el control del camión debido al exceso de velocidad. La fuerza del impacto dejó la cabina completamente dañada, aunque, afortunadamente, no se reportaron personas heridas. El hecho también generó un derrame de combustible.

Una grúa llegó hasta el lugar para iniciar las labores de remolque. Esta maniobra requirió cortar parcialmente el tránsito, mientras equipos de emergencia trabajaban para estabilizar el vehículo y limpiar el derrame de combustible.

Mira la programación en Red Uno Play