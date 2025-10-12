¡Indignante! Tres niños eran golpeados y forzados a vender dulces por su padrastro

Un hecho de violencia familiar ha conmocionado al barrio Los Laureles, en la zona del Plan 3000, donde un niño de tan solo 5 años fue flagelado con un cable por su padrastro.

La agresión fue descubierta cuando el menor jugaba con otros niños, quienes notaron las lesiones visibles en su cuerpo.

Los padres de los amiguitos del niño alertaron inmediatamente a las autoridades, y en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se realizó un operativo en el domicilio del menor, logrando la aprehensión del agresor.

Según las investigaciones preliminares, no solo el niño habría sido víctima de maltrato, sino también sus hermanas menores.

De acuerdo con el informe policial, las niñas eran obligadas a salir a vender dulces en la calle y también habrían sufrido episodios de violencia por parte del mismo individuo.

El acusado se encuentra detenido en la Estación Policial Nº 3 del Plan 3000 y será puesto ante un juez cautelar por el delito de violencia familiar y doméstica.

La Defensoría de la Niñez ya está evaluando la situación de los tres hermanitos, quienes fueron retirados del entorno familiar para garantizar su integridad. Se espera un informe oficial que determine las medidas de protección que se tomarán en favor de los menores.

