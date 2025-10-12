Velan a la mujer que cayó desde un segundo piso, ¿Qué reveló la autopsia?

Familiares, amigos y vecinos velan los restos mortales de Nora Guzmán, la mujer de 45 años que falleció el día sábado tras caer del segundo piso de un alojamiento ubicado en el barrio La Colorada.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, producto de la caída.

Nora, madre de dos niños, es recordada por sus seres queridos como una mujer trabajadora y dedicada a su familia.

“La familia se ha enterado de esta desgracia, está consternada y averiguando lo que ha pasado”, expresó Wilson Justiniano, un familiar cercano. “Pedimos que las autoridades esclarezcan el hecho. Si hay un responsable, debe sancionarse conforme a la ley”, añadió.

Mientras tanto, el acompañante de la víctima fue aprehendido por la Policía en el marco de la investigación. La Fiscalía ha iniciado las diligencias para esclarecer si se trató de un accidente o si hubo algún tipo de responsabilidad penal en el hecho.

El cuerpo de Nora Guzmán será sepultado en las próximas horas, mientras su familia clama justicia y exige respuestas.

Mira la programación en Red Uno Play