El trópico de Cochabamba vuelve a sorprender. Una imponente boa esmeralda (Corallus caninus), una de las especies más enigmáticas y admiradas del mundo reptiliano, fue avistada recientemente en el corazón del Parque Nacional Carrasco, una de las joyas naturales más biodiversas de Bolivia.

El hallazgo fue recibido con asombro, durante años se había esperado la oportunidad de observar a este ejemplar en su entorno natural. Su piel, de un verde intenso y brillante, parece reflejar la frondosa vegetación tropical que la rodea, convirtiéndola en una verdadera joya viviente del bosque húmedo.

VIDEO: Majestuosa ‘boa esmeralda’ es vista en el Trópico de Cochabamba. Foto: Captura de pantalla

El Parque Nacional Carrasco, ubicado al este del departamento de Cochabamba, alberga una asombrosa variedad de flora y fauna. Con más de 600 especies de aves, cientos de reptiles y anfibios, y una vegetación exuberante, se ha consolidado como uno de los principales refugios de vida silvestre del país.

El avistamiento de esta boa no solo representa un acontecimiento científico, sino también una oportunidad para reforzar la conciencia sobre la protección de los ecosistemas tropicales bolivianos. Cada hallazgo como este recuerda que la naturaleza aún guarda secretos extraordinarios, esperando ser descubiertos por quienes la observan con respeto y admiración.

En medio del verde infinito del Carrasco, la boa esmeralda se desliza silenciosa entre las ramas, recordando que la selva aún respira, resplandece y guarda en su interior los más fascinantes tesoros de la vida.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play