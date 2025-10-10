TEMAS DE HOY:
Armin Dorgathen+ Abuso sexual a menor Sujeto agresor

31ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

VIDEO: Majestuosa ‘boa esmeralda’ es vista en el Trópico de Cochabamba

El hallazgo de una boa esmeralda en el trópico de Cochabamba despierta entusiasmo entre biólogos y amantes de la naturaleza. Su vibrante color verde y su presencia en el Parque Nacional Carrasco confirman la riqueza ecológica de la región.

Ligia Portillo

10/10/2025 12:58

VIDEO: Majestuosa ‘boa esmeralda’ es vista en el Trópico de Cochabamba. Foto: Captura de pantalla
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El trópico de Cochabamba vuelve a sorprender. Una imponente boa esmeralda (Corallus caninus), una de las especies más enigmáticas y admiradas del mundo reptiliano, fue avistada recientemente en el corazón del Parque Nacional Carrasco, una de las joyas naturales más biodiversas de Bolivia.

El hallazgo fue recibido con asombro, durante años se había esperado la oportunidad de observar a este ejemplar en su entorno natural. Su piel, de un verde intenso y brillante, parece reflejar la frondosa vegetación tropical que la rodea, convirtiéndola en una verdadera joya viviente del bosque húmedo.

VIDEO: Majestuosa ‘boa esmeralda’ es vista en el Trópico de Cochabamba. Foto: Captura de pantalla

El Parque Nacional Carrasco, ubicado al este del departamento de Cochabamba, alberga una asombrosa variedad de flora y fauna. Con más de 600 especies de aves, cientos de reptiles y anfibios, y una vegetación exuberante, se ha consolidado como uno de los principales refugios de vida silvestre del país.

El avistamiento de esta boa no solo representa un acontecimiento científico, sino también una oportunidad para reforzar la conciencia sobre la protección de los ecosistemas tropicales bolivianos. Cada hallazgo como este recuerda que la naturaleza aún guarda secretos extraordinarios, esperando ser descubiertos por quienes la observan con respeto y admiración.

En medio del verde infinito del Carrasco, la boa esmeralda se desliza silenciosa entre las ramas, recordando que la selva aún respira, resplandece y guarda en su interior los más fascinantes tesoros de la vida.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD