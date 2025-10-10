“Intentaron robarme y pagaron caro”: policía fuera de servicio frustra asalto en Colombia (Video)

Un intento de robo el pasado sábado en una calle de Bogotá (Colombia) terminó de manera dramática cuando los delincuentes descubrieron que su víctima era un policía fuera de servicio armado.

En un video que circula en redes se observa cómo uno de los sujetos intenta despojar al agente de sus pertenencias. Tras forcejear por varios segundos, logra subirse a una moto conducida por su cómplice. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado, el oficial sacó su arma y disparó contra ambos, derribándolos al instante.

El coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el efectivo actuó en defensa propia. Según reportes locales, uno de los delincuentes murió en el lugar, mientras que las otras dos personas involucradas resultaron heridas.

El hecho ha generado preocupación y debate sobre la seguridad en las calles de la capital colombiana, además de poner en evidencia los riesgos que enfrentan tanto ciudadanos como agentes fuera de servicio.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play