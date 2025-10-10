[Imágenes fuertes] ¡La aplastó! Adolescente muere atropellada por un camión de basura

Una adolescente de 13 años perdió la vida al ser atropellada por un camión recolector de basura mientras caminaba por una calle de Jutaí, Brasil. Según declaró el conductor, no pudo evitar el accidente porque la víctima se encontraba en un “punto ciego” del vehículo.

Las imágenes del hecho muestran a la joven caminando por un costado de la vía, protegida con una sombrilla, cuando el camión, que descendía por la pendiente, la alcanza. Una pieza metálica suelta en el lateral del vehículo la derribó, y posteriormente las llantas traseras pasaron sobre su cabeza. El conductor se detuvo a unos metros, visiblemente conmocionado.

Paramédicos y agentes de seguridad acudieron de inmediato al lugar, pero lamentablemente los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de la menor, ocurrido alrededor del mediodía del lunes 6 de octubre de 2025, según informan medios internacionales.

La Policía Civil de Amazonas informó que se abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Por el momento, el conductor quedó detenido en la 56.ª Comisaría Interactiva de Policía (DIP) de Jutaí.

Imágenes sensibles:

