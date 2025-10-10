VIDEO: Brutal pelea entre estudiantes sacude secundaria de México

En la Secundaria 43 Melchor Ocampo, en Monterrey (México), dos estudiantes protagonizaron una violenta pelea frente a sus compañeras, evidenciando los niveles de agresión que pueden presentarse dentro de los planteles educativos.

En videos que circulan en redes sociales, se observa cómo las jóvenes se golpean durante cerca de cinco minutos, mientras otros estudiantes registran la escena con sus celulares sin que nadie intervenga, ni siquiera el personal escolar.

Testigos indicaron que el enfrentamiento ocurrió en las canchas cercanas a la escuela, ubicadas entre una clínica y las oficinas del DIF municipal de Monterrey.

Hasta el momento, las autoridades educativas estatales no han emitido ningún comunicado sobre lo sucedido ni han informado si se implementarán medidas para prevenir este tipo de incidentes.

Imágenes sensibles:

