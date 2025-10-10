TEMAS DE HOY:
Sujeto agresor INSEGURIDAD SANTA CRUZ Taxista agredido por un pasajero

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Brutal pelea entre estudiantes sacude secundaria de México

Estudiantes registraron la pelea con sus celulares, sin intervenir.

Ligia Portillo

10/10/2025 11:22

VIDEO: Brutal pelea entre estudiantes sacude secundaria de México. Foto: Imagen referencial/Pixabay
México

Escuchar esta nota

En la Secundaria 43 Melchor Ocampo, en Monterrey (México), dos estudiantes protagonizaron una violenta pelea frente a sus compañeras, evidenciando los niveles de agresión que pueden presentarse dentro de los planteles educativos.

En videos que circulan en redes sociales, se observa cómo las jóvenes se golpean durante cerca de cinco minutos, mientras otros estudiantes registran la escena con sus celulares sin que nadie intervenga, ni siquiera el personal escolar.

Testigos indicaron que el enfrentamiento ocurrió en las canchas cercanas a la escuela, ubicadas entre una clínica y las oficinas del DIF municipal de Monterrey.

Hasta el momento, las autoridades educativas estatales no han emitido ningún comunicado sobre lo sucedido ni han informado si se implementarán medidas para prevenir este tipo de incidentes.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD