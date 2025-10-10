¡Le impactó una llanta! Socorrista resulta herido mientras brindaba auxilio en un choque (Video)

Un impresionante accidente conmocionó este jueves 9 de octubre a los automovilistas sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 45,5, en el límite entre Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar, Argentina.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil impactó contra un camión detenido sobre la banquina, quedando completamente incrustado bajo su estructura de carga. El choque, registrado cerca del puente de la avenida De los Lagos, movilizó de inmediato a los equipos de emergencia y obligó al corte total de la circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Dos de los tres ocupantes del vehículo quedaron atrapados, por lo que bomberos voluntarios de Escobar tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para liberarlos. Las tareas de rescate se extendieron por más de una hora, mientras el personal del SAME asistía a los heridos, que luego fueron trasladados con lesiones de gravedad.

Durante el operativo, un bombero resultó herido mientras ayudaba a rescatar a las víctimas. Un expansor hidráulico se desprendió accidentalmente y lo golpeó en la cabeza. “En este caso no explotó el equipo, sino que una carga inestable desplazó un taco y lo impulsó hacia afuera”, explicó Damián González, compañero del socorrista, a medios locales.

El choque provocó importantes demoras en ambos sentidos de la autopista. La congestión se extendió incluso hacia el carril contrario, ya que los automovilistas reducían la velocidad al pasar por la zona del accidente.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play