Gobierno detecta daño económico y demanda a exgerente de Emapa

El viceministro de Comercio y Logística, Gustavo Serrano, informó este miércoles sobre la detección de un presunto daño económico al Estado estimado en Bs 5 millones, relacionado con el manejo de harina de trigo subvencionada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Como resultado, se presentó una denuncia formal contra Franklin Flores, exgerente de la estatal, y Rubén Ríos, dirigente de los panificadores, por su presunta participación en hechos irregulares.

“Se han seguido encontrando casos e indicios de corrupción en Emapa; uno de ellos es el manejo de la harina subvencionada de trigo. Por eso la denuncia. Se cree que hay indicios de daño económico, uso indebido de influencias y otros delitos que podrían tipificarse”, declaró Serrano a Red Uno.

La denuncia surge tras detectar inconsistencias en los procesos de distribución y comercialización de la harina subvencionada. Según la autoridad, los indicios apuntan a una administración irregular de los recursos públicos destinados al subsidio de este insumo básico.

Serrano indicó que se están realizando auditorías internas y operativos de control dentro de Emapa para detectar otros posibles hechos irregulares.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play