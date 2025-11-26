Gobierno detecta daño económico y demanda a exgerente de Emapa

Se formalizó una denuncia contra Rubén Ríos dirigentes de los panificadores y Franklin Flores, exgerente de Emapa, por la posible comisión de delitos vinculados a la administración irregular de recursos públicos.
26/11/2025 18:29
El viceministro de Comercio y Logística, Gustavo Serrano, informó este miércoles sobre la detección de un presunto daño económico al Estado estimado en Bs 5 millones, relacionado con el manejo de harina de trigo subvencionada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Como resultado, se presentó una denuncia formal contra Franklin Flores, exgerente de la estatal, y Rubén Ríos, dirigente de los panificadores, por su presunta participación en hechos irregulares.
La denuncia surge tras detectar inconsistencias en los procesos de distribución y comercialización de la harina subvencionada. Según la autoridad, los indicios apuntan a una administración irregular de los recursos públicos destinados al subsidio de este insumo básico.
Serrano indicó que se están realizando auditorías internas y operativos de control dentro de Emapa para detectar otros posibles hechos irregulares.
