Hasta este 27 se definirán las plazas en colegios de alta demanda en Cochabamba

Las familias que buscan asegurar un cupo en las unidades educativas de alta demanda deberán estar atentas: los días 26 y 27 de este mes se realizarán los sorteos oficiales para asignar plazas en nivel inicial, primero de primaria y primero de secundaria. Será un proceso clave que determinará dónde estudiarán miles de estudiantes el próximo año.

El Director Departamental de Educación (DDE), Edgar Veizaga, explicó que, tras concluir las inscripciones preliminares en el sistema, ahora corresponde ejecutar el sorteo que definirá quiénes obtendrán un espacio en estas unidades altamente solicitadas.

“Estas unidades educativas, una vez pasado el proceso de inscripción en el sistema, deben realizar el sorteo los días 26 y 27. Los números que salgan serán publicados y quienes resulten sorteados quedarán automáticamente inscritos para enero, cuando se habilite el calendario escolar”, señaló.

¿A quiénes se priorizará?

Veizaga detalló que el procedimiento tendrá tres niveles de prioridad: "se verificará la existencia de hermanos ya matriculados. Luego se sorteará entre estudiantes que viven en la zona. Si aún quedan plazas, se incluirá a hijos de padres que trabajan cerca del colegio", remarcó.

Quienes salgan sorteados quedarán confirmados para la inscripción en enero.

¿Y si un estudiante no sale sorteado?

La respuesta del DDE fue contundente, no habrá una segunda oportunidad. “Los que no salgan sorteados y quieren insistir, ya no se puede. Tendrán que buscar otras unidades educativas para ejercer su derecho a la educación”, afirmó Veizaga.

El sorteo se desarrollará directamente en las unidades educativas de alta demanda y los resultados serán publicados en los mismos establecimientos.

