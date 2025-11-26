TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobierno reporta tres municipios en desastre y afectaciones en seis departamentos

Los municipios actualmente declarados en desastre son Samaipata (Santa Cruz), La Asunta (La Paz) y Puerto Villarroel (Cochabamba), donde las intensas lluvias y deslizamientos han provocado daños severos a infraestructuras, caminos y viviendas.

Hans Franco

26/11/2025 11:32

Foto: Gobierno reporta 6 departamentos afectados por las lluvias
La Paz

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó este miércoles que tres municipios del país se encuentran en situación de desastre, mientras que otros se hallan bajo declaratorias de emergencia debido a los eventos climatológicos extremos que afectan a seis departamentos.

Según la autoridad, los municipios actualmente declarados en desastre son Samaipata (Santa Cruz), La Asunta (La Paz) y Puerto Villarroel (Cochabamba), donde las intensas lluvias y deslizamientos han provocado daños severos a infraestructuras, caminos y viviendas.

Afectaciones en seis departamentos

Troche detalló que las emergencias se extienden a diversas regiones del país:

  • La Paz: Caranavi, La Asunta, Los Yungas, Guanay, Mapiri, Tipuani, Apolo, Palos Blancos y Luribay.
  • Cochabamba: Entre Ríos, Chimoré, Puerto Villarroel, Shinahota, Villa Tunari, Sacaba, Totora, Pojo, Capinota y Colomi.
  • Santa Cruz: San Juan, Comarapa, El Torno, Quirusillas, Saipina, Saicorios, Samaipata, El Puente, Mairana, San Pedro, Apacani y Cuatro Cañadas.
  • Beni: Guayaramerín.
  • Potosí: Chayanta, Colquechaca, Yaucaya, Sacaca, Ravelo y Arampampa.
  • Chuquisaca: Azurduy.

Coordinación interinstitucional y despliegue de ayuda humanitaria

El viceministro destacó que el Gobierno central está trabajando de forma coordinada con alcaldías, gobernaciones y diversas instituciones, entre ellas comités cívicos, para reforzar la atención en las zonas afectadas.

En el caso de Santa Cruz, Troche informó que se desplegaron helicópteros para el traslado de ayuda humanitaria a Achira, Cuevas y otras comunidades cercanas a Samaipata, una de las áreas más golpeadas por los deslizamientos recientes.

La autoridad lamentó que todavía se encuentren dos personas desaparecidas, un joven de 21 años y un adulto mayor de más de 80. “Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en este momento”, afirmó.

El viceministro también señaló que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, el Gobierno no solo está enfocado en la atención inmediata de los desastres, sino también en fortalecer la prevención para encarar futuros eventos con mejores condiciones.

“La prioridad es llegar preparados a la emergencia y salvar vidas”, enfatizó.

