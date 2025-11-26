TEMAS DE HOY:
Internacional

Cuatro muertos y ocho heridos tras incendio a gran escala en un vecindario de Hong Kong

Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

EFE

26/11/2025 6:37

Foto: Internet.
Hong Kong

Hong Kong, 26 nov (EFE)

Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

La Policía, citada por la prensa local, indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico. EFE

