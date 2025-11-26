La inseguridad volvió a golpear a los vecinos de la zona Virgen de Cotoca, en Santa Cruz. En las últimas horas, tres personas —dos hombres y una mujer— fueron aprehendidas tras ser acusadas de protagonizar una seguidilla de asaltos armados con cuchillo en el cuarto anillo.

Una de las víctimas relató el violento momento que vivió a tan solo tres casas de su vivienda, cuando salió brevemente a comprar leche. “Venía un muchacho por media calle, corrió hacia mí, me puso el cuchillo y me dijo: ‘Dame tu teléfono’. Yo le dije que no tenía. Me empujó contra la pared, me revisó la bandolera donde tenía mis documentos y se llevó 1.273 bolivianos. Era plata que debía entregar el lunes en el colegio de mi hijita”, contó aún nerviosa.

La mujer aseguró que el agresor la sorprendió de tal manera que no pudo reaccionar: “Del susto no pude ni gritar. Solo corrí a mi casa y avisé, pero ya no pudimos encontrarlo. Solo pido que no lo suelten, que no salga”.

Otra víctima afirmó que su hija también fue asaltada en la misma zona, a pocos metros del cuarto anillo. Según su testimonio, la joven estaba subiendo a un micro cuando fue interceptada por un grupo de tres delincuentes. “Uno de los muchachos le apuntó con el cuchillo al micrero, y entre la mujer y el otro le quitaron el celular. Luego escaparon. Ya los reconocimos, son dos hombres y una mujer, y la mujer es la que suele actuar primero”, explicó.

Los afectados temen que, sin una denuncia firme, los implicados recuperen su libertad en cuestión de horas. “Mi hija está presentando la denuncia, porque si no hay pruebas los sueltan en ocho horas y vuelven a hacer lo mismo”, lamentó el padre.

La Policía confirmó la aprehensión de tres sospechosos, pero los vecinos exigen mayor presencia policial y que los responsables no queden libres nuevamente.

Mira la programación en Red Uno Play