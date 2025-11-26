TEMAS DE HOY:
Exdirector de la ANH, Germán Jiménez, afirma que colaborará con la justicia y descarta salir del país

Jiménez destacó que su actuación al frente de la entidad reguladora se desarrolló dentro de los parámetros legales y administrativos establecidos.

Hans Franco

26/11/2025 18:53

Foto: Germán Jiménez afirma que colaborará con investigaciones judiciales
La Paz

El exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, aseguró que se encuentra a disposición de las autoridades competentes y que colaborará con cualquier proceso de investigación que se determine en el marco de la transparencia institucional.

En entrevista con Red Uno, Jiménez destacó que su actuación al frente de la entidad reguladora se desarrolló dentro de los parámetros legales y administrativos establecidos.

“Bueno, nosotros estamos acá cumpliendo con las funciones que se tengan que generar y es necesario decir que estamos cumpliendo todas las funciones que se han tomado dentro de la transparencia que se tiene. Estamos abiertos a toda investigación”, manifestó.

Ante la consulta sobre una eventual salida del país, Jiménez fue enfático en negar esa posibilidad:

“No, no, no, estamos aquí”, afirmó, descartando cualquier intento de evadir responsabilidades.

