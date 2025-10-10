VIDEO: ¡Por un baile! Se interrumpe sesión del Parlamento en Nueva Zelanda

Una inesperada escena se apoderó del Parlamento de Nueva Zelanda este jueves cuando varios diputados comenzaron a ejecutar un haka, la tradicional danza ceremonial maorí, tras el primer discurso de Oriini Kaipara, representante del recién electo partido Te Pāti Māori.

El presidente de la Cámara suspendió inmediatamente la sesión, calificando la acción como “despectiva” y asegurando que se investigaría si alguien tenía conocimiento previo del evento.

El incidente generó asombro tanto entre los legisladores como en la ciudadanía, y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El haka, considerado un símbolo de identidad y cultura maorí, se convirtió esta vez en el centro de la polémica, cuestionando los límites de la tradición frente al protocolo parlamentario.

