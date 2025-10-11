Empacar Energy presenta nuevo diésel de alta calidad en Agro Vidas 2025

En el marco de Agro Vidas 2025, una de las ferias agropecuarias más importantes del país, Empacar Energy presentó un nuevo diésel de alta calidad, pensado para optimizar el rendimiento en la producción agrícola y el transporte en general.

“Creemos que es la solución para este momento tan delicado que vive no solamente el campo, sino las industrias y la ciudadanía en general. Tenemos el diésel listo para consumo de todos los bolivianos”, afirmó Ronald Mariscal, CEO de Empacar Energy.

Mariscal destacó que este combustible cuenta con altos estándares de pureza y eficiencia, lo que se traduce en un mejor desempeño de la maquinaria pesada y una reducción del consumo.

“Para empezar, es un producto que no le va a dañar los motores, es un producto que va a maximizar el rendimiento y aseguramos que es el mejor diésel que hay en la región”, explicó el ejecutivo.

El nuevo diésel ya está disponible en la planta de Empacar Energy, ubicada en la zona del Parque Industrial de Santa Cruz, ofreciendo una alternativa inmediata para productores y transportistas del país.

“Nació originalmente pensado para el sector agrícola, pero indudablemente está abierto a toda la persona que pueda requerir diésel. Entonces, simplemente aproximarse por la estación, que está ubicada en el Parque Industrial, y va a tener el diésel que necesite”, indicó Mariscal.

Desde Agro Vidas 2025, Empacar Energy reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo energético del país, apostando por productos que impulsan el crecimiento del sector productivo.

