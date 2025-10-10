¡Por esquivar la fila! Triple colisión en el kilómetro 11 de la doble vía a La Guardia: no hubo heridos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes en el kilómetro 11 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, dejando tres vehículos involucrados y considerables daños materiales, pero sin personas heridas.

De acuerdo con el reporte preliminar, un vehículo de transporte público que cubre la ruta hacia el municipio de La Guardia colisionó contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado en la fila de vehículos a la espera de cargar combustible. Afortunadamente, la movilidad no llevaba pasajeros en ese momento, por lo que solo se encontraba el conductor, quien resultó ileso.

Minutos después, y a escasos metros del primer choque, se produjo un segundo accidente debido a la congestión vehicular generada en la zona. Otro motorizado impactó, lo que incrementó la magnitud del hecho. Un tercer vehículo tuvo que ser retirado con grúa y trasladado a dependencias de la Unidad Operativa de Tránsito para iniciar la investigación.

Algunos testigos señalaron que el conductor del trufi habría estado discutiendo con su pareja al momento del impacto, lo que habría contribuido a la colisión.

“Dicen que venía discutiendo con su esposa y, por la trancadera, terminó chocando”, relató un testigo.

Uno de los conductores aseguró que se trató de una falla en el sistema de frenos.

“Lo que pasó es que me fallaron los frenos. Para no chocar a ese auto blanco, tuve que girar hacia el otro lado”, explicó el chofer.

La Unidad Operativa de Tránsito llegó al lugar para levantar el informe correspondiente y establecer las responsabilidades. Si bien no se lamentaron víctimas, los daños materiales fueron de consideración.

