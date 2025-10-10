Detienen al chofer de una banda criminal que cometía robos violentos en Cochabamba

La Policía aprehendió a Marco A. S., de 49 años, quien conducía el vehículo utilizado por una banda delincuencial dedicada a robos con violencia a peatones. El motorizado, de color blanco, era empleado por los antisociales para escapar tras sustraer celulares de alta gama, billeteras y objetos de valor, como collares y artículos de oro.

Las víctimas identificaron al conductor durante las investigaciones y presentaron la denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se encuentra detenido.

Dos de los integrantes de la banda ya cumplen detención preventiva, mientras que Marco A. S. permanece en celdas de la FELCC a la espera de su audiencia cautelar.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el total de los delitos cometidos por esta organización criminal y evitar nuevos ataques a peatones en la ciudad.

