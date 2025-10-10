Umopar intercepta avioneta y secuestra yutes con cocaína en Villa Tunari

Un intenso operativo antidroga realizado por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, terminó en una balacera luego de que las fuerzas del orden interceptaran una avioneta que operaba en una pista clandestina presuntamente utilizada para el transporte de sustancias controladas.

Según el reporte policial, durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado con los ocupantes del lugar, que culminó con la aprehensión de tres personas. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los uniformados ni entre los sospechosos.

En el sitio se secuestraron 12 yutes que contenían paquetes con clorhidrato de cocaína, además de armas de fuego de grueso calibre y un vehículo empleado por los implicados. Las pruebas de campo realizadas confirmaron que la sustancia incautada dio resultado positivo a cocaína.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y los posibles vínculos de la avioneta con organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región del Trópico de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play