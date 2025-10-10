Fiscalía de Santa Cruz espera orden para ejecutar la aprehensión contra el presidente de YPFB

La autoridad explicó que hasta el momento no se ha realizado ninguna diligencia relacionada con el caso, pero reiteró que la institución se encuentra preparada para efectivizar cualquier cooperación interinstitucional.
10/10/2025 13:41
Respecto a la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público se mantiene en alerta y coordinación permanente con otras fiscalías departamentales del país para actuar de manera inmediata en caso de que se requiera la ejecución de una orden de aprehensión vigente o cualquier otra actuación investigativa necesaria-
“Cualquier acto investigativo pertinente, sea para ejecutar la orden de aprehensión vigente o para requerir cualquier actuación útil y necesaria para esclarecer este tipo de hechos, con seguridad la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a través de las cooperaciones directas que se puedan requerir, va a actuar de manera inmediata”, manifestó Zeballos.
La autoridad explicó que hasta el momento no se ha realizado ninguna diligencia específica relacionada con el caso, pero reiteró que la institución se encuentra preparada para efectivizar cualquier cooperación interinstitucional que sea solicitada en el marco de la investigación.
“No se ha realizado por el momento ninguna dirigencia; sin embargo, estamos atentos para poder efectivizar cualquier cooperación que se requiera”, añadió el Fiscal Departamental.
