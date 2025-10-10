TEMAS DE HOY:
Aprehenden a ladrón de celulares en flagrancia en Cochabamba

La víctima relató que el delincuente aprovechó un descuido para arrebatarle el celular.

Ligia Portillo

10/10/2025 14:03

Aprehenden a ladrón de celulares en flagrancia en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un hombre de entre 30 y 35 años fue aprehendido en flagrancia por efectivos del Patrullaje de Acción Comunitaria (PAC) mientras arrebataba un celular a una mujer en la calle Agustín López, Cochabamba. Gracias a la rápida intervención policial, el delincuente fue detenido y el teléfono recuperado.

“Mientras realizábamos patrullaje por las inmediaciones de las avenidas Aroma y Ayacucho, observamos a un hombre sospechoso corriendo. Inmediatamente iniciamos la persecución y logramos capturarlo a la altura de la calle Agustín López, portando un celular que no le pertenecía. Minutos después se presentó la víctima, quien confirmó que le habían robado su teléfono mientras se encontraba en un vehículo de servicio público”, explicó Walter Mamani, efectivo del PAC.

La víctima relató que el delincuente aprovechó un descuido para arrebatarle el celular y agradeció a la policía por su pronta acción.

“Estaba en el micro y, mientras pasaba, me sacó el celular. El policía justo estaba patrullando y lo atrapó. Recuperé mi celular, gracias a ellos”, manifestó la mujer.

El detenido fue trasladado a la FELCC, donde la víctima formalizó la denuncia correspondiente.

 

