Según el director de Migración, en Santa Cruz no se registra movimiento migratorio del presidente de YPFB. “Se supone que este ciudadano se encuentra dentro del territorio nacional”, agregó.
10/10/2025 12:52
Escuchar esta nota
La Dirección Departamental de Migración en Santa Cruz informó que, hasta la fecha, no se ha activado la alerta migratoria contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia. La medida dependerá de la solicitud formal del Ministerio Público o del Poder Judicial.
“El ciudadano Armin Dorgathen, hasta el día de hoy, no registra inscripción de alerta o arraigo. No hemos recibido ninguna solicitud de las instancias correspondientes”, indicó Felipe Oliva, director de Migración Santa Cruz.
Oliva agregó que, hasta el momento, no se ha detectado ningún movimiento migratorio de Dorgathen, por lo que se presume que se encuentra dentro del territorio nacional.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55