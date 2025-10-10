TEMAS DE HOY:
Policial

Migración espera solicitud de Fiscalía para activar alerta migratoria contra Armin Dorgathen

Según el director de Migración, en Santa Cruz no se registra movimiento migratorio del presidente de YPFB. “Se supone que este ciudadano se encuentra dentro del territorio nacional”, agregó.

Charles Muñoz Flores

10/10/2025 12:52

Felipe Oliva, director de Migración Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Dirección Departamental de Migración en Santa Cruz informó que, hasta la fecha, no se ha activado la alerta migratoria contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia. La medida dependerá de la solicitud formal del Ministerio Público o del Poder Judicial.

“El ciudadano Armin Dorgathen, hasta el día de hoy, no registra inscripción de alerta o arraigo. No hemos recibido ninguna solicitud de las instancias correspondientes”, indicó Felipe Oliva, director de Migración Santa Cruz.

Oliva agregó que, hasta el momento, no se ha detectado ningún movimiento migratorio de Dorgathen, por lo que se presume que se encuentra dentro del territorio nacional.

“Dentro del marco de transparencia informamos que no hay evidencia de que el ciudadano haya salido del país”, sostuvo.

 

