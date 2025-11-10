YPFB anunció auditoria a la gestión de Armin Dorgathen

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, informó este lunes que el país requiere entre 300 y 400 cisternas diarias para garantizar el suministro de combustibles a nivel nacional y anunció el inicio de auditorías a la gestión anterior, encabezada por Armin Dorgathen.

Akly explicó que el abastecimiento de carburantes proviene de múltiples puntos de entrega internacionales, incluyendo Paraguay, Argentina, Chile, Perú y, en ocasiones, Brasil, lo que permite mantener un flujo constante de importaciones pese a la variabilidad de precios en el mercado internacional.

“El rango de movilización del producto está entre 300 y 400 cisternas por día, que es lo que el país necesita. Tenemos contratos continuos y estamos regularizando la oferta”, señaló el titular de la estatal petrolera.

Asimismo, precisó que actualmente se cuenta con un día de stock de abastecimiento, y que YPFB trabaja de manera coordinada para mantener la estabilidad del suministro en todas las regiones del país.

En relación con la gestión institucional, Akly anunció que se realizarán auditorías integrales a la administración de Armin Dorgathen con el objetivo de transparentar la información y garantizar la correcta utilización de los recursos de la empresa estatal.

“Se harán auditorías a la anterior gestión y se irá informando. No se permitirá actos de corrupción, se viene a trabajar”, afirmó.

