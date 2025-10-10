“¡Se llevaron mi perrito!”: Bobby fue sustraído de la puerta de su casa y sus dueños lo buscan con desesperación

La tranquilidad de una familia en la avenida Humboldt se rompió la noche del jueves, cuando desconocidos robaron a su cachorro del interior de su vivienda. Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que un vehículo blanco se estaciona frente a la casa, una mujer desciende, llama al animalito y lo saca por entre las rejas antes de huir junto a sus acompañantes.

El pequeño “Bobby”, un perrito mestizo de apenas dos meses y medio, había nacido en el hogar y era parte de la familia. Su dueño relató, visiblemente afectado, que el cachorro tenía un enorme valor sentimental: “Bobby se encariñó mucho con mis padres. Lo criamos desde que nació, y verlo desaparecer así nos duele muchísimo”.

En las imágenes se observa que los autores del robo serían una pareja y una adolescente. “Aparentemente llegaron al lugar, comieron en un restaurante cercano y esperaron cerca de una hora antes de llevarse al perrito. Es muy triste ver que padres enseñen a sus hijos algo así”, lamentó el propietario.

La familia pide la colaboración de la población para dar con el paradero del cachorro o identificar a los responsables. “No pedimos dinero, solo queremos que devuelvan a Bobby. Es parte de nuestra familia”, expresaron.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios han compartido las imágenes del robo con la esperanza de que el pequeño sea hallado. Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de que Bobby regrese a casa.

Mira la programación en Red Uno Play