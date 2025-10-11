TEMAS DE HOY:
Vicepresidenciables: ¿aporte o carga? El análisis de Fernando Castedo

Fernando Castedo señaló que los candidatos a la vicepresidencia fueron protagonistas en la campaña.

Naira Menacho

11/10/2025 0:24

Foto: Red Uno de Bolivia.
Bolivia

El analista Fernando Castedo afirmó que los vicepresidenciables se convirtieron en protagonistas durante la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial.

“Eso fue más para mal que para bien, en el sentido de la campaña”, señaló.

Según su análisis, los candidatos a la vicepresidencia recibieron la mayor parte de los ataques durante la contienda.

“A ellos ha sido dirigida la guerra sucia (…) en algunos casos han sido una carga para los candidatos a la presidencia, en ambos binomios”.

En términos generales, el analista afirmó que: “Lara le ha sumado a la candidatura de Rodrigo más de lo que le ha sumado la candidatura de JP Velasco a Tuto”.

 

