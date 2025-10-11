Vicepresidenciables: ¿aporte o carga? El análisis de Fernando Castedo

Fernando Castedo señaló que los candidatos a la vicepresidencia fueron protagonistas en la campaña.
11/10/2025
El analista Fernando Castedo afirmó que los vicepresidenciables se convirtieron en protagonistas durante la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial.
“Eso fue más para mal que para bien, en el sentido de la campaña”, señaló.
Según su análisis, los candidatos a la vicepresidencia recibieron la mayor parte de los ataques durante la contienda.
“A ellos ha sido dirigida la guerra sucia (…) en algunos casos han sido una carga para los candidatos a la presidencia, en ambos binomios”.
En términos generales, el analista afirmó que: “Lara le ha sumado a la candidatura de Rodrigo más de lo que le ha sumado la candidatura de JP Velasco a Tuto”.
