Vicepresidenciables: ¿aporte o carga? El análisis de Fernando Castedo

El analista Fernando Castedo afirmó que los vicepresidenciables se convirtieron en protagonistas durante la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial.

“Eso fue más para mal que para bien, en el sentido de la campaña”, señaló.

Según su análisis, los candidatos a la vicepresidencia recibieron la mayor parte de los ataques durante la contienda.

“A ellos ha sido dirigida la guerra sucia (…) en algunos casos han sido una carga para los candidatos a la presidencia, en ambos binomios”.

En términos generales, el analista afirmó que: “Lara le ha sumado a la candidatura de Rodrigo más de lo que le ha sumado la candidatura de JP Velasco a Tuto”.

