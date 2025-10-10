TEMAS DE HOY:
Fandy, creadora de contenido, transmitió en vivo su parto en Twitch ante miles de usuarios

La creadora de contenido generó todo un debate en redes sociales tras compartir el momento en vivo.

Charles Muñoz Flores

10/10/2025 18:32

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hijo. Foto: Captura pantalla X @JakeSucky
Estados Unidos

Esta semana, Twitch fue escenario de un hecho poco común: la creadora de contenido “Fandy”, conocida por sus transmisiones de World of Warcraft, League of Legends y Overwatch, transmitió en vivo el nacimiento de su hijo. Entre los espectadores se encontraba el propio director ejecutivo de la plataforma, Dan Clancy.

Una twitchera transmitió su parto: “Creo que voy a hacer esto en vivo”

Con más de 370.000 seguidores en Twitch, Fandy anunció su decisión en Twitter:

“Acabo de romper bolsa, así que creo que voy a hacer esto en vivo. ¡Hora del bebé!”.

La transmisión, que duró aproximadamente ocho horas, mostró a la streamer dando a luz en una pequeña piscina inflable en su hogar, acompañada de familiares y amigos, mientras los comentarios del chat aparecían en un amplio monitor detrás de ella.

Hasta el momento, la transmisión acumula más de 670.000 visualizaciones, consolidándose como uno de los eventos más inusuales en la historia de Twitch.

La transmisión (puedes verla haciendo clic, acá) duró ocho horas y capturó el momento en el que “Fandy” dio a luz a su hijo

 

